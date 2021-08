La redazione di Sky Sport riferisce le ultime novità in merito alla trattativa tra Roma e Milan per portare Florenzi in rossonero.

A quanto pare i due club hanno trovato l’accordo. Il Milan verserà 1 milione di euro per il prestito e, nel caso in cui vorrà esercitare il diritto di riscatto, dovrà versarne altri 4,5. Il calciatore è atteso per domani a Milano.

