Serie A, Milan fermato in casa dal Verona: a San Siro finisce 2-2

Tante emozioni nel posticipo domenicale del 7º turno del campionato di Serie A, che ha visto affrontarsi Milan e Verona.

A San Siro, il risultato finale è stato di 2-2: ospiti sul doppio vantaggio, grazie alla rete di Barak e all’autorete di Calabria, che ha deviato in porta una conclusione di Zaccagni. I rossoneri hanno riaperto i giochi grazie ad un altro autogol, quello di Magnani, sfortunato a svirgolare una zampata di Kessie. Nella ripresa, Ibrahimovic spreca una clamorosa occasione, sparando in curva un calcio di rigore, procurato dallo stesso Kessie. In pieno recupero, però, è proprio lo svedese a trovare la rete del 2-2, con un imperioso stacco di testa.

Comments

comments