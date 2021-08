Si è chiuso il primo tempo tra Sampdoria e Milan, ultima sfida di questa prima giornata di Serie A 2021/22 che ha preso il via sabato.

Dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato si è assestato sull’1 a 0 per i rossoneri. A portare in vantaggio la squadra di Pioli è stato Brahim Diaz dopo appena 10 minuti di gioco; manca ancora un intero secondo tempo da giocare in cui la Samp può provare a recuperare la partita.

A seguire il parziale:

Sampdoria – Milan 0 – 1

9′ Brahim Diaz

