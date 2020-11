Si è appena concluso il primo tempo del posticipo del 7º turno del campionato di Serie A, che vede affrontarsi Milan e Verona.

A San Siro, dopo i primi 45’, il risultato è di 2-1 per gli ospiti: doppio vantaggio frutto della rete di Barak e dell’autorete di Calabria, che ha deviato in porta una conclusione di Zaccagni. È un altro autogol a rimettere il Milan in carreggiata: Magnani svirgola, in maniera decisiva, una zampata di Kessiè.

