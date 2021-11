Ai microfoni di Dazn è intervenuto il tecnico della Roma, José Mourinho, che è apparso molto nervoso dopo la sconfitta rimediata contro il Milan di Pioli.

“Complimenti al Milan e non voglio dire niente di più, perché se parlo non mi fanno andare in panchina domenica prossima. Mi dà rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi e per chi ama la Roma. Non abbiamo giocato bene ma abbiamo dato tutto. Noi il rispetto ce lo mettiamo, altri no e mi dà rabbia.”

