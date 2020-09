Serie A – Napoli a Parma per la prima, ospite della Juventus alla terza. Sfida all’Inter alla 12° ed alla Lazio alla 13°

Dalle ore 12 partirà il sorteggio del calendario di Serie A per la stagione 2020/21 e per la prima volta l’evento si terrà in formato digitale.

La diretta del sorteggio sarà trasmessa sui canali ufficiali social della Lega Serie A. Il Napoli, quindi, si prepara a conoscere il proprio percorso in campionato per la stagione 2020/21; in base ai criteri pubblicati nella giornata di ieri, tra l’altro, ci sono da ricordare alcune cose:

gli azzurri non potranno sfidare Lazio e Fiorentina alla prima giornata di campionato. Il Napoli ha sfidato le due squadre nelle prime giornate dei due campionati precedenti, rispettivamente nel 2018/19 la Lazio e nel 2019/20 la Fiorentina.

per lo stesso criterio, all’ultima giornata il Napoli non potrà sfidarsi contro Bologna e Lazio.

inoltre, c’è da tenere a mente che le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus e Lazio) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Napoli, Milan e Roma) nelle giornate poste tra un turno di UEFA Europa League e un turno successivo di UEFA Champions League.

curiosità: il Napoli non gioca in casa la prima partita di campionato dalla stagione 2013/14. In quell’occasione ci fu Napoli-Bologna, dove gli azzurri vinsero per 3 a 0 con i gol di Callejon e Hamsik (doppietta).

Data d’inizio e fine e le relative soste della stagione 2020/21 di Serie A

Data d’inizio: 19 settembre

️ Turni infrasettimanali:

16/12/20;

23/12/20;

06/01/21;

03/02/21;

21/04/21;

12/05/21.

🛑 Soste:

11/10/20;

15/11/20;

28/03/21.

Data conclusione: 23 maggio 2021.

Il calendario

Sono partiti i sorteggi relativi al calendario. Andiamo a vedere chi sfiderà il Napoli giornata per giornata!

1° giornata: Parma – NAPOLI

2° giornata: NAPOLI – Genoa

3° giornata: Juventus – NAPOLI

4° giornata: NAPOLI – Atalanta

5° giornata: Benevento – NAPOLI

6° giornata: NAPOLI – Sassuolo

7° giornata: Bologna – NAPOLI

8° giornata: NAPOLI – Milan

9° giornata: NAPOLI – Roma

10° giornata: Crotone – NAPOLI

11° giornata: NAPOLI – Sampdoria

12° giornata: Inter – NAPOLI

13° giornata: Lazio – NAPOLI

14° giornata: NAPOLI – Torino

15° giornata: Cagliari – NAPOLI

16° giornata: NAPOLI – Spezia

17° giornata: Udinese – NAPOLI

18° giornata: NAPOLI – Fiorentina

19° giornata: Hellas Verona – NAPOLI

Si chiude così il sorteggio relativo al prossimo campionato che partirà il 19 settembre.

