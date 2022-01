Ci si aspettava un intervento da parte dell’ASL dopo la notizia, arrivata ieri, della positività di otto calciatori del Verona, che affronterà lo Spezia nel prossimo turno di Serie A.

Tuttavia, non c’è stata alcuna presa di posizione da parte dell’azienda sanitaria locale veronese, di conseguenza la squadra scaligera è regolarmente in viaggio per la Liguria, dove domani affronterà, alle 14:30, la squadra di Thiago Motta, anch’essa alle prese con la positività di quattro calciatori.

