Nelle ultime ore è circolato un comunicato da parte dell’AIC che parlava di un possibile sciopero dei calciatori dopo le ulteriori misure restrittive prese dal Governo.

Dopo aver preso atto che non tutti erano per dire stop alle partite e dopo alcuni confronti la decisione è stata quella di non proclamare uno sciopero. Si attenderà, dunque, il consiglio federale di martedì in cui si deciderà se fermare o meno il calcio italiano.

