Serie A, oggi gli altri due recuperi della 25° giornata. Dove vederli?

Questa sera si giocano gli altri due recuperi della Serie A, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria; entrambe saranno trasmesse dall’emittente satellitare Sky.

L’Atalanta ospita il Sassuolo alle ore 19 e 30, partita visibile su Sky; la squadra di Gasperini ha l’opportunità di acquisire altri tre punti e rimanere salda al quarto posto. Per quanto riguarda l’Inter di Conte (ore 21 e 45, sempre su Sky), che arriva dalla sconfitta contro gli azzurri in Coppa Italia, l’occasione è quella giusta per recuperare punti alla Lazio.

Recuperi 25° giornata:

Atalanta – Sassuolo , ore 19 e 30 – Sky

, ore 19 e 30 – Sky Inter – Sampdoria, ore 21 e 45 – Sky

