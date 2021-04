Serie A, oggi in campo il Napoli ospite della Samp: il programma completo

Dopo i tre anticipi di ieri, le partite che si giocheranno oggi di Serie A saranno sei compresa quella del Napoli, ospite della Sampdoria.

Gli azzurri scenderanno in campo alle 15; ad aprire questa domenica di Serie A è la prima in classifica, l’Inter, che se la vedrà con il Cagliari nel lunch match di oggi. La Juventus sarà in campo in contemporanea con il Napoli ed ospiterà il Genoa. L’Atalanta invece scenderà in campo questa sera.

Vediamo la programmazione completa di oggi:

Inter – Cagliari, h. 12.30 – DAZN

Juventus – Genoa, h. 15 – Sky

Sampdoria – Napoli, h. 15 – Sky

Verona – Lazio, h. 15 – DAZN

Roma – Bologna, h. 18 – Sky

Fiorentina – Atalanta, h. 20.45 – Sky

L’altra squadra campana, il Benevento, giocherà domani al Vigorito contro il Sassuolo di De Zerbi. Calcio d’inizio fissato alle ore 20 e 45.

