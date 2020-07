Dopo gli anticipi di ieri oggi si giocano altri sei incontri della 31esima giornata del campionato di Serie A 2019-20.

In campo Napoli e Roma rispettivamente con il Genoa in trasferta e in casa con il Parma. Entrambe le squadre sono chiamate a rispondere al Milan che dopo la vittoria sulla Juventus le ha scavalcate al 5° posto in classifica.

Chiudono il programma domani l’Inter impegnata a Verona e la sfida salvezza Spal-Udinese.

Questo il programma completo con le dirette TV:

