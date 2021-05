Serie A: oggi in campo tutte le rivali del Napoli per la Champions

Dopo la schiacciante vittoria ottenuta contro l’Udinese, il Napoli oggi osserverà con attenzione le partite di Atalanta, Milan, Juventus e Lazio.

I bergamaschi affronteranno in casa un Benevento arrabbiato per la sconfitta ottenuta contro il Cagliari e desideroso di punti per continuare a sperare nella salvezza.

Anche il Torino che ospiterà il Milan è in cerca di punti che gli potranno regalare una salvezza tranquilla mentre per i rossoneri la vittoria è necessaria per non gettare la vittoria di domenica con la Juventus.

La stessa Juve scenderà in campo a Reggio Emilia dove affronterà un Sassuolo che sente vicina l’Europa e che potrebbe approfittare di un possibile passo falso della Roma che affronterà l’Inter. Un passo falso dei bianconeri, inoltre, potrebbe essere decisivo per la corsa Champions.

La Lazio, quasi fuori dai giochi dopo la sconfitta di Firenze, affronterà all’Olimpico il Parma già retrocesso in Serie B.

Questo il programma completo della 36 giornata:

