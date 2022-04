Serie A: oggi la sentenza definitiva sul recupero Bologna-Inter

Il Collegio di Garanzia del CONI decide oggi in merito ai ricorsi che riguardano tre gare di Serie A non giocate a causa dell’emergenza Covid.



Si tratta di Bologna-Inter e Atalanta-Torino non disputate di Udinese-Atalanta che invece si è giocata con la squadra friulana in totale emergenza per le assenze dovute al Covid e terminata 6-2 per i bergamaschi.

La gara che interessa la lotta scudetto è Bologna-Inter, per la quale il club nerazzurro ha chiesto la vittoria a tavolino per 3-0 per il fatto che il Bologna non ha mai né preannunciato né fatto un vero reclamo in fase iniziale, oltre al fatto che la lista dei contatti dichiarata dai rossoblù avrebbe mostrato qualche incongruenza.

Se il ricorso dei nerazzurri dovesse essere respinto la gara verrà recuperata il prossimo 27 aprile.

