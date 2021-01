Serie A: oggi Milan e Inter in campo e in TV per il titolo di Campione d’Inverno

Dopo l’anticipo giocato ieri tra Benevento e Torino torna in campo la Serie A con le altre partite della 19° giornata ultima del girone di andata.

Grandi protagoniste di giornata le due milanesi che si contendono il titolo di campione d’inverno.

L’Inter per aggiudicarsi questo titolo platonico ha una sola possibilità: vincere e sperare nella sconfitta del Milan. In questo modo l’Inter aggancerebbe i rossoneri in testa alla classifica ma risulterebbero primi per la miglior differenza reti.

Infatti per regolamento se due squadre non hanno giocato sia l’andata che il ritorno dello scontro diretto è la differenza reti a determinare la loro posizione in classifica.

Questo il programma completo della 19° giornata con la piatytaforma dove seguire la diretta TV.

