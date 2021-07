Serie A, oggi si decide sui diritti tv di Coppa Italia, Supercoppa e “spezzatino”

Il portale Calcio&Finanza parla dell’assemblea prevista per oggi della Lega Serie A, dove si parlerà di diritti tv e dello “spezzatino”.

Quella di oggi, praticamente, è la prima riunione della stagione 2021/22 da parte della Lega. Come anticipato, le società si riuniranno per discutere, in primis, del calcio “spezzatino”; una decisione rinviata nell’ultima riunione che si è tenuta.

I club sono chiamati a rispondere della possibilità di spalmare le 10 partite di Serie A in 10 orari differenti. Oltre al Monday Night, ci sono i seguenti slot: 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45 per il sabato e 12.30, 14.30, 16.30, 18.30 e 20.45 per la domenica. Poi, ci sarà da discutere sulle assegnazioni dei diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa Italiana per il triennio 2021-2024.

Il bando per le prossime tre stagioni prevede anche l’opzione “pay”; quello che c’è da capire è se i diritti rimangono alla Rai, se subentrerà Mediaset o si possa inserire Sky.

