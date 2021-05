Allo stadio Olimpico di Roma si gioca il recupero della 25esima giornata del campionato di Serie A Lazio-Torino.

La gara rinviata per il focolaio covid scoppiato in casa granata, era in programma il 2 marzo.

In caso di parità il Torino conquisterebbe la salvezza matematica. Una sconfitta dei granata darebbe al Benevento la possibilità di giocarsi la permanenza in Serie A nello scontro diretto in programma domenica nel capoluogo piemontese.

