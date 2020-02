Serie A, Palacio salva il Bologna contro l’Udinese: al Dall’Ara finisce 1-1

Si è appena concluso il primo anticipo del sabato tra Bologna e Udinese, match valevole per il 25° turno del campionato di Serie A.

La gara si è conclusa con il risultato di 1-1, con i friulani passati in vantaggio nella prima frazione di gioco grazie a un colpo di testa di Okaka, bravo a saltare più in alto di tutti su un cross di De Paul. Al 92′, quando ormai la squadra di Gotti sembra avere i tre punti in tasca, arriva il gol del pareggio di Palacio, che da due passi, dopo un tentativo di rovesciata fallito da Orsolini, batte Musso e salva i suoi dalla sconfitta.

