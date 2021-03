Serie A: pareggio Inter e Roma sotto dopo i primi 45 minuti

Si sono conclusi i primi tempi delle due partite in programma alle 15 dell’ottava giornata di ritorno di Serie A, con Inter e Roma in campo.

Risultati non soddisfacenti per le formazioni di Conte e Fonseca. L’Inter è ferma sullo 0 a 0 contro il Torino mentre la Roma è sotto per 1 a 0 a Parma dove è stata decisiva la rete di Mihaila dopo neanche 10 minuti. Quest’ultimo è un risultato che fa comodo al Napoli, ma c’è ancora una secondo tempo da giocare.

Il Torino recrimina per un enorme palo preso da Lyanco, rimasto da solo. Ma alla fine la palla non è entrata.

Torino – Inter 0 – 0

Parma – Roma 1 – 0

