Serie A, pareggio nello scontro salvezza tra Venezia e Genoa: finisce 1-1 al Penzo

Si è concluso in parità lo scontro diretto per la salvezza che ha visto affrontarsi Venezia e Genoa, in un match valevole per il 26° turno di Serie A.

Allo stadio Pier Luigi Penzo, il match si è concluso con il risultato di 1-1, con i padroni di casa che avevano trovato il vantaggio, al 14′, con Henry: su azione da calcio d’angolo, Ceccaroni fa da torre e prolunga sul secondo palo, dove il centravanti francese è il più lesto ad avventarsi sul pallone e a realizzare il gol dell’1-0. Dura 15 minuti la gioia dei padroni di casa, perchè al 29′ il Genoa pareggia con il primo gol in Serie A del giovane Ekuban: servito da Mattia Destro, l’attaccante rossoblu punta Caldara, lo salta e infila Romero sul primo palo. Resta dunque tutto invariato in zona salvezza, in attesa di Udinese, Cagliari e Spezia, impegnate, rispettivamente, con Lazio, Napoli e Bologna.

