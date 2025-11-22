Serie A

Serie A: pari della Juventus con la Fiorentina

Pubblicato il

Serie A: Fiorentina Juventus, pari al Franchi, 1-1,  segnato da due prodezze di Kostic e Mandragora. Viola ancora a secco di vittorie, 3 pareggi in 4 partite per Spalletti

Comments

comments

Articoli simili:, , , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top