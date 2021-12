Serie A, pari di “autogol” tra Spezia ed Empoli: finisce 1-1 al Picco

Termina con il punteggio di 1-1 l’unica sfida delle 15, valevole per il 18° turno di Serie A, che ha visto affrontarsi Spezia ed Empoli.

Partita che ha visto gli ospiti giocare meglio, ma senza trovare la via del gol e, addirittura, trovandosi in svantaggio a inizio secondo tempo, a causa di un’autorete di Marchizza: cross teso di Reca dalla corsia sinistra, Vicario sfiora il pallone che sbatte, poi, addosso al terzino, insaccandosi in rete. I toscani trovano il pari al 73′, grazie ad un altro autogol, stavolta “messo a segno” da Nikolau: gran discesa sulla corsia destra di Zurkowski, che crossa al centro trovando una goffa deviazione del difensore dello Spezia, che batte Provedel nel tentativo di anticipare Cutrone.

