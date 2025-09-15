Serie A

Serie A: pari tra Verona e Cremonese

Tra Hellas Verona e Cremonese è finita 0-0.  Nella classifica: Napoli e Juventus 9 punti, Cremonese  e Udinese 7 punti

