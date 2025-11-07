Serie A

Serie A: Pisa-Cremonese 1-0

Pubblicato il
lega serie a logo

Prima vittoria in campionato del Pisa di Gilardino che batte 1-0 la Cremonese.  Colpo di testa di Touré che al 75′ decide l’incontro

Articoli simili:
