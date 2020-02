Serie A, poker della Roma al Lecce: all’Olimpico finisce 4-0

Dopo aver ritrovato la vittoria in Europa League, la Roma torna al successo anche in Serie A, battendo il Lecce allo stadio Olimpico.

I giallorossi si sono imposti con un netto 4-0, aprendo le marcature dopo appena 13′ con Under, servito splendidamente da Mkhitaryan. Al 37′ è proprio l’armeno a siglare il gol del raddoppio, battendo Vigorito in uscita. Nella ripresa, arriva che il 3-0 firmato da Edin Dzeko che, su assist di Kolarov, prima si fa parare la conclusione del portiere leccese, ma poi ribadisce in rete. Chiude le danze Kolarov, su assist di Carles Perez.

