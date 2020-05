Serie A: possibile richiesta all’UEFA di poter giocare fino a Ferragosto, il suggerimento però è puntare sui play-off

L’UEFA ha indicato come data limite per completare le competizioni il 2 agosto, in modo da poter poi concludere anche le competizioni internazionali.



Però quasi tutte le federazioni che intendono riprendere i campionati dopo lo stop per il coronavirus, starebbero facendo pressioni per spostare la data limite al 15 agosto in modo da avere più tempo per completare le competizioni nazionali.

Oggi è in programma una riunione del working group che si occupa del calendario internazionale e si discuterà della collocazione da dare all’Europeo Under 21, ma soprattutto agli spareggi per individuare le ultime 4 qualificate al posticipato Euro 2020.

Non è escluso che potrebbe essere accennata anche la proposta di spostare la data limite del 2 agosto.

Ceferin dopo aver autorizzato anche la sospensione definitiva delle coppe nazionali in modo da avere più date disponibili per completare i campioni, avrebbe prò suggerito alle varie leghe di prendere in esame anche un cambio dei format dei campionati con l’introduzione di play-off e play-out.

Intanto cresce la possibilità di assegnare Champuions League ed Europa League con le final eight o in alternativa con le final four per ridurre il numero di gare internazionali.

Ma, ovviamente, c’è sempre da trovare l’accordo con i broadcaster televisivi.

