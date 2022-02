Serie A, possibile svolta per gli stadi: si parla del 100% di capienza a marzo

A quanto pare sono attese novità importanti per la presenza dei tifosi negli stadi di Serie A. A marzo si potrebbe tornare al 100% della capienza.

C’è un tavolo di lavoro tra Federazione e Governo, con il Ministro della Salute Roberto Speranza. Si parla di disponibilità all’apertura degli stadi con l’obiettivo di arrivare al 100% di capienza per il mese di marzo. Le intenzioni sono quelle di arrivare al 75% per i turni 26 e 27 di Serie A. Mentre per la 28° dovrebbe essere al 100%.

Una mossa, quella del 100% di capienza, molto attesa dai club del campionato.

