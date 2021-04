Serie A, possibili novità dopo il caos Superlega: si valuta l’inserimento del salary cap

Il terremoto Superlega ha scombussolato il mondo del calcio, ma ha permesso ai presidenti (compresi quelli di Serie A) di confrontarsi tra loro.

Per quanto riguarda il nostro campionato, nel corso della giornata di ieri, numerosi presidenti hanno avuto contatti telefonici per valutare l’inserimento di alcune novità, in grado di rendere più sostenibile l’intero sistema calcio: una di queste è il salary cap, un tetto salariale in grado di mettere un pesante freno ai costi sempre crescenti per gli ingaggi dei calciatori. A riferirlo, è il Corriere della Sera.

Comments

comments