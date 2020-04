Serie A: possibilità di porte chiuse fino a Natale, perdite per oltre 100 miloni di euro al botteghino

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset non è da escludere una clamorosa ipotesi per il calcio giocato.

Non si esclude l’ipotesi che le partite del massimo campionato di calcio saranno giocate a porte chiuse fino al prossimo Natale.

Per l’emergenza coronavirus al momento è difficile ipotizzare una riapertura al pubblico prima delle festività di Natale.

L’ipotesi della Lega di A sarebbe quella di far giocare ogni partita nello stadio designato, ma a porte chiuse.

Sussiste anche l’idea di giocare alcune sfide in campo neutro: se a maggio resteranno vive alcune zone rosse è probabile che i match previsti in quelle aree possano essere spostati in altri campi.

Si stima, soltanto per gli ultimi 12 turni e i 4 recuperi della stagione in corso, una perdita secca tra i 75 ed i 95 milioni di euro in termini di ‘botteghino’.

A questi poi andrebbero aggiunte le perdite dei primi mesi della stagione successiva.

