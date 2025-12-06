Serie A

Serie A: prima vittoria per il Verona che batte l’Atalanta

Il Verona riesce a trovare – alla 14a di campionato –  la sua prima vittoria  battendo 3-1 in casa l’Atalanta di Palladino, ko dopo tre vittorie consecutive

