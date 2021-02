Serie A, il programma delle partite di oggi e domani. Stasera c’è Inter-Lazio.

Tra oggi e domani si chiude la terza giornata del girone di ritorno di Serie A. Questa sera ci sarà il big match tra Inter e Lazio a San Siro.

I nerazzurri, con una vittoria, si porterebbero in testa alla classifica con un punto di vantaggio data la sconfitta di ieri del Milan. Ad inaugurare la domenica ci pensano Roma e Udinese, che scenderanno in campo alle 12 e 30 per il lunch match (qui le formazioni ufficiali); andiamo a vedere il programma completo di Serie A di oggi e domani:

Domenica 14/02:

Roma – Udinese, 12.30 – DAZN

Cagliari – Atalanta, 15.00 – Sky

Sampdoria – Fiorentina, 15.00 – DAZN

Crotone – Sassuolo, 18.00 – Sky

Inter – Lazio, 20.45 – Sky

Lunedì 15/02:

Hellas Verona – Parma, 20.45. Sky

Tra venerdì e sabato si sono giocate ben quattro partite, tra cui la vittoria degli azzurri contro la Juventus. Andiamo a rivedere i risultati:

Bologna – Benevento 1 – 1

Torino – Genoa 0 – 0

Napoli – Juventus 1 – 0

Spezia – Milan 2 – 0

