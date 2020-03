Corriere dello Sport – Serie A: pronti i nuovi bandi per i diritti tv. La lega tenta di venire incontro ai principali broadcaster.

Tra i tavoli tecnici che la Serie A ha intenzione di allestire c’è anche quella con i principali broadcaster del calcio italiano, cioè Sky e Dazn. Lo stop al campionato ha un impatto pesante anche per loro, infatti nei contratti che hanno stipulato non ci sono clausole che limitano le spese in casi di questo tipo.

La Lega ha intenzione di venire incontro ai broadcaster, anche perché sono i capisaldi del sistema, ma in cambio chiede garanzie per il triennio 2021-2024.

I nuovi bandi dovrebbero essere all’ordine del giorno nell’assemblea di lunedì.

