Serie A: i risultati delle partite delle ore 15. Gagliari-Genoa 3-3. Udinese-Bologna 0-3. Rossoblù al vertice momentaneo con Roma e Inter
Serie A: prosegue l’escalation del Bologna. Pari tra Cagliari e Genoa
Napoli-Atalanta al Maradona: alto tasso di umidità ma non dovrebbe piovere
Napoli-Atalanta i dubbi di Conte
Il cordoglio di De Laurentiis per la scomparsa di Ornella Vanoni
Napoli-Atalanta i precedenti
Verso Napoli-Atalanta: La probabile formazione
L’Atalanta perde un pezzo importante alla vigilia del Napoli.
Di Lello( Pres. Commissione affari economici FIGC) Il Napoli non rischia niente.
Nota del Napoli sul rinvio a giudizio di De Laurentiis
Napoli: De Laurentiis rinviato a giudizio.
Sky: Colloquio tra Conte e la squadra