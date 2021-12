Con le due partite di ieri si è chiuso il turno infrasettimanale di Serie A. Il Giudice Sportivo ha comunicato le sue decisioni.

Sono ben quattro i giocatori squalificati per il prossimo turno di campionato dopo le due partite di ieri. Per la Lazio il solo Patricio salterà il turno, come per il Torino che dovrà fare a meno di Singo.

L’Udinese, invece, conta due squalificati dopo la sfida contro la Lazio: Walace e Molina.

