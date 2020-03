Serie A: queste le partite delle big che si giocano a porte chiuse, per il Napoli una in casa e una in trasferta

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020 emesso per l’allarme coronavirus, tra le altre cose ha come conseguenza anche la disputa a porte chiuse delle partite di Serie A in programma fino a venerdì 3 aprile 2020.

In pratica il pubblico tornerebbe negli stadi italiani alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali in programma domenica 29 marzo, con l’Italia impegnata in due amichevoli all’estero contro Inghilterra (venerdì 27 marzo a Londra) e Germania (martedì 31 marzo a Norimberga).

Per quanto riguarda le squadre di Serie A impegnate nella corsa per un posto nelle prossime coppe europee le partite da giocare a porte chiuse al momento sono queste, salvo eventuali proroghe del decreto:

Il Napoli gioca solo due gare a porte chiuse: quella in trasferta contro il Verona e al San Paolo contro la Spal. Gli azzurri ‘ritroverebbero’ il pubblico nella trasferta di Bergamo con l’Atalanta (domenica 5 aprile) e al San Paolo nel weekend di Pasqua contro la Roma (sabato 11 aprile).

Tra i big match che si giocano a porte chiuse ci sono:

Juventus-Inter (26°)- UFFICIALE.

Atalanta-Lazio (27°)

Milan-Roma (28°).

Queste le partite che le squadre di Serie A in lotta per un posto in Europa, giocheranno a porte chiuse:

LAZIO:

Atalanta-Lazio 27esima giornata

Lazio-Fiorentina 28esima giornata.

Juventus-Inter recupero 26esima giornata

Bologna-Juventus 27esima giornata

Juventus-Lecce 28esima giornata.

Juventus-Inter recupero 26esima giornata

Inter-Sassuolo 27esima giornata

Parma-Inter 28esima giornata.

Atalanta-Lazio 27esima giornata

Atalanta-Sassuolo recupero della 25esima giornata (mercoledì 18 marzo)

Udinese-Atalanta 28esima giornata.

Roma-Sampdoria 27esima giornata

Milan-Roma 28esima giornata.

Verona-Napoli 27esima giornata

Napoli-Spal 28esima giornata.

Sampdoria-Verona recupero della 26esima giornata

Verona-Napoli 27esima giornata

Verona-Cagliari recupero della 25esima giornata (mercoledì 18 marzo)

Sassuolo-Verona 28esima giornata.

Milan-Genoa recupero della 26esima giornata

Lecce-Milan 27esima giornata

Milan-Roma 28esima giornata.

Inoltre sono previste a porte chiuse:

Inter-Getafe (UFFICIALE) andata degli ottavi di finale di Europa League (giovedì 12 marzo);

Juventus-Lione ritorno degli ottavi di finale di Champions League (martedì 17 marzo);

Roma-Siviglia ritorno degli ottavi di finale di Europa League (giovedì 19 marzo).

