Serie A – Rinviate tre gare. Bologna-Inter si rigioca: squadra milanese fa ricorso

Quando in Bologna-Inter, la squadra di Mihajlovic fu fermata dalla AUSL e non si presentò al Dall’Ara, cosa che invece fece l’Inter, l’arbitro Ayroldi dichiarò 0-3 a tavolino ma il Giudice Sportivo ha deciso per il rinvio: “e delibera di NON applicare alla Soc. Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”.

L’Inter però farà ricorso contro questa decisione. Verrà impugnato quando deciso dal Giudice Sportivo per prendere visione del fascicolo relativo alla gare e per capire perchè il Giudice Sportivo abbia deciso in maniera diversa rispetto a Udinese-Salernitana e Juventus-Napoli dell’anno scorso.

E’ stato deciso di rinviare qualsiasi decisione per le gare Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, con successiva comunicazione entro il 31 gennaio 2022.

