Serie A, rinviato il fischio d’inizio di Udinese-Atalanta: nuovo sopralluogo alle 15:30

Era previsto per le 15 il fischio d’inizio del match tra Udinese ed Atalanta, ma l’appuntamento è stato, almeno per il momento, rinviato.

Sulla città friulana, infatti, si è abbattuto un violento acquazzone e restano da capire le condizioni del terreno di gioco della Dacia Arena. Per questo, alle 15:30, è in programma un nuovo sopralluogo, dopo che l’arbitro La Penna e i due capitani, Toloi e De Paul, sono già scesi in campo per alcune verifiche. Al momento, continua a piovere incessantemente e il rischio rinvio è concreto: non sarà, però, facile trovare una data utile per un eventuale recupero.

