Serie A, ripresa fissata per il 13 giugno: stabilite anche le date per la Coppa Italia

Arrivano novità molto importanti circa l’eventuale ripresa del campionato di Serie A, dopo l’assemblea di Lega che si è appena conclusa.

Si è proposto di ricominciare il campionato a partire dal 13 o dal 20 giugno, con la prima data che ha raccolto il maggior numero di consensi. Dopo la riunione sui diritti tv, è iniziata l’assemblea con tutte le venti società di Serie A, collegate in videocall. Qualora fosse confermata la data del 13 giugno per la ripresa, la bozza di calendario prevede partite ogni 3-4 giorni fino al 2 agosto, data in cui si dovrebbe concludere il campionato. Programmate anche le semifinali di ritorno e la finale di Coppa Italia, fissate, rispettivamente, per il 1° e il 22 luglio.

