Serie A, risultati delle partite delle 15

Serie A, i risultati delle partite delle ore 15. La Fiorentina e il Sassuolo vengono, il Bologna perde contro l’Empoli.

La Fiorentina passa sul campo

dell’Udinese, decisiva la rete su

rigore di Vlahovic nel primo tempo.

Nella ripresa i bianconeri pericolosi

con Beto e Deulofeu, ma il risultato

non cambia.

A Sassuolo la decide Berardi nel secondo tempo, dopo una partita molto combattuta e che ha visto la Salernitana rendersi pericolosa in più occasioni senza però mai trovare la via del gol, ma sfiorandolo nel finale con Bonazzoli e Simy.

Al Castellani una gara che regala spettacolo, sei gol segnati in 90 minuti. Il primo tempo vede imporsi l’Empoli con il 2-1, il Bologna sbaglia un rigore importante con Arnautovic. I rossoblù si fiondano in avanti alla ricerca del pareggio, ma Giacomelli e il VAR concedono un rigore all’Empoli, trasformato da Bajrami. Il Bologna non molla e accorcia le distanze con il solito Arnautovic che si fa perdonare l’errore dal dischetto e segna. La squadra di Mihajlovic attacca aprendosi molto e viene punita da una ripartenza precisa dell’Empoli: Stulac recupera palla da sinistra servendo un assist al mancino di

Samuele Ricci che segna il 4-2.

