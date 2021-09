Serie A, risultato di Genoa-Hellas Verona

Serie A, Al Marassi finisce 3-3 tra il Genoa e l’Hellas Verona.



Al Ferraris succede di tutto, soprattutto nel secondo tempo. Nella prima frazione, infatti, il Verona si porta avanti con un colpo di testa di Simeone e gestisce sapientemente il vantaggio. A partire dal 46′ le cose sembrano continuare sulla piega del primo tempo, con Barak che realizza il calcio di rigore guadagnato dal Cholito per fallo di Maksimovic. A quattordici minuti dalla fine, però, il Genoa torna in partita con il calcio di rigore di capitan Criscito e quattro giri di lancette più tardi trova anche il pareggio con il colpo di testa di Destro. Il centravanti rossoblu firma anche la doppietta personale con una splendida azione personale, ma la gioia del Genoa per la rimonta dura poco. Nel recupero Kalinic insacca di testa e fissa il risultato sul definitivo 3-3.

