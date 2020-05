Serie A, Roma e Lazio hanno ripreso ad allenarsi

La Serie A prova a ripartire, e nella giornata di oggi, le due squadre capitoline, Roma e Lazio, hanno ripreso gli allenamenti nei rispettivi centri sportivi.

I giallorossi, secondo il protocollo di sicurezza adottato dal club, sono arrivati a Trigoria scaglionati nel corso della mattinata e poi, su ognuno dei campi del centro sportivo, si sono allenati massimo in quattro seguiti da un membro dello staff tecnico di Fonseca. Lavoro prevalentemente atletico o individuale con il pallone al piede per riprendere il contatto. A comporre il primo gruppo di giocatori che si è allenato Pau Lopez, Mancini, Santon, Kolarov, Veretout, Juan Jesus, Ibanez, Smalling, Dzeko, Mkhitaryan, Perotti, Mirante, Pastore, Zappacosta, Fazio, Under e Kluivert.

Per quanto riguarda i biancocelesti, nessun caso di positività tra i giocatori e staff, come confermato dal responsabile della comunicazione De Martino. Gli allenamenti andranno avanti come da programma indicato: fasce orarie mattina e pomeriggio, distanziamento sociale, lavoro atletico e qualche attimo con il pallone. Il tutto sotto la guida tecnica e atletica dello staff di Inzaghi, anch’esso distanziato. I carichi di lavoro aumenteranno con il passare dei giorni, questa situazione andrà avanti sino al 17 maggio.

