Serie A, Roma in vantaggio contro il Benevento: 2-1 all’intervallo

È appena terminato il primo tempo del match tra Roma e Benevento, posticipo domenicale del 4º turno del campionato di Serie A.

All’intervallo i capitolini sono avanti per 2-1, nonostante l’iniziale vantaggio sannita, realizzato da Caprari, con una conclusione dal limite deviata in maniera decisiva da Ibanez. La Roma trova il pari con Pedro, già al secondo gol stagionale, e successivamente ribalta il risultato con Edin Dzeko, che finalizza un contropiede avviato da un grandissimo lancio di Mirante e condotto da Mkhitaryan. Nel recupero, proprio l’armeno trova anche il gol del 3-1, annullato per un fuorigioco di Spinazzola.

Comments

comments