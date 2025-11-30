Serie A-Roma-Napoli: Neres segna nel primo tempo per gli azzurri. Vince il Napoli, scavalca la Roma e va in vetta (0-1, 36′ Neres)

Serie A – Roma-Napoli: confronto in vetta tra Conte e Gasperini
2240: FINISCEEEEE QUI, IL NAPOLI TIENE DURO E PORTA A CASA LA VITTORIA. Va in vetta alla classifica a 28 punti con il Milan
95′ amm0nito Olivera
93′ Cartellino giallo per El Sharaawy.
90′ sono 6 i minuti di recupero, partita concitata nei minuti finali
89′ Grandissima parata di Milinkovic su Baldanzi a mano aperta
84′ fuori Neres per crampi, dentro Lucca
82′ Ultimo cambio per la Roma: fuori Wesley, dentro El Sharaawy.
79′ esce Hojlund per Elmas. Nella Roma dentro Bailey e fuori Pellegrini
75′ discesa Politano, fa tutto da solo, tira ma la palla è bloccata in due tempi da Svilar
68′ Esce Lang entra Politano
65′ Cartellino giallo per Beukema.
63′ Giallo per Lobotka.
61′ Fuori Soulè e Cristante, dentro El Aynaroui e Dybala
59′ Bella palla di Lang per Hojlund , Svilar chiude in scivolata
54′ fallo di Cristante, primo cartellino giallo della gara.
45′ nella Roma fuori Ferguson, dentro Baldanzi.
21.50 Riparte la gara.
45′ Occasione Soulé, conclusione alta. Finisce il primo tempo con gli azzurri in vantaggio
36′ GOOOOLLLLLLLLLL CONTROPIEDE Hojlund – NERES CON IL BRASILIANO CHE INFILA SVILAR
27′ Finte di Noa Lang, il suo è un tiro cross. Respinge Svilar.
18′ Cross di Neres per Di Lorenzo: ottimo tiro che tiro si spegne sull’esterno della rete.
15′ Hojlund prova a servire un compagno in area ma il passaggio è impreciso.
9′ Neres per Lang, l’attaccante olandese viene fermato in uscita da Svilar. L’azione continua ed il pallonetto di Hojlund viene fermato dall’estremo difensore.
6′ Approccio positivo del Napoli. Neres prova a creare pericoli ma viene fermato dai difensori.
ore 20:45 Partiti
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. A disposizione: Gollini, Vasquez, De Marzi, Rensch, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Romano, Tsimikas, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Baldanzi. All. Tullio Gritti (squalificato Gian Piero Gasperini)
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Marianucci, Spinazzola, Mazzocchi, Elmas, Vergara, Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte