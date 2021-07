Prima della conferenza che inaugura il nuovo corso della SSC Napoli con Luciano Spalletti, c’è quella di José Mourinho alle 13 e 30.

Il neo-allenatore della Roma sarà presentato in grande, con la conferenza stampa che si terrà in Campidoglio. A fianco al portoghese ci sarà solo Pinto, con i Friedkin che saranno in disparte.

