Al termine del primo tempo la Roma si trova sotto per 1 a 0 contro la Sampdoria, nel match serale della domenica di Serie A.

A portare in vantaggio la squadra di Ranieri, che gioca in casa, è stato Adrien Silva. Un gol arrivato proprio sul finire della partita, dato che il centrocampista ha segnato proprio al 45° minuto; per ora, quindi, giallorossi sotto per 1 a 0 dopo il primo tempo.

Sampdoria – Roma 1 – 0

45′ Adrien Silva

