Si è appena concluso il primo tempo del match, valevole per il 25° turno del campionato di Serie A, tra Roma e Lecce.

All’intervallo, il risultato è di 2-0 in favore dei capitolini: al 13′ apre le danze Cengiz Under che, imbeccato da Mkhitaryan, a tu per tu con il portiere Vigorito lo fredda con il sinistro. Al 37′, l’armeno trova anche la marcatura personale, battendo il portiere leccese su servizio di Edin Dzeko.

