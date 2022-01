Nella mattinata di oggi la Salernitana, del nuovo proprietario Iervolino, e Walter Sabatini, direttore sportivo, hanno raggiunto l’accordo definitivo.

L’ex coordinatore dell’area tecnica del Bologna ha dato il suo sì definitivo al ruolo di ds nella Salernitana. Per Sabatini l’accordo è di sei mesi ed avrà il compito di rendere competitiva la Salernitana per cercare la permanenza in Serie A.

A riportare la notizia è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul suo portale.

