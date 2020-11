Il derby della lanterna tra Samp e Genoa, partita di questa sera della sesta giornata di Serie A, si è conclusa con un pareggio.

Il risultato non si è smosso da quello del primo tempo. 1 a 1, con i gol di Jankto e Scamacca che sono arrivati entrambi nella prima frazione di gioco. La Sampdoria si porta in ottava posizione, mentre il Genoa in quindicesima.

Sampdoria – Genoa 1 – 1

23′ Jankto, 28′ Scamacca

Comments

comments