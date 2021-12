Si è concluso il primo tempo tra Cagliari e Torino, ultima partita di questo turno di Serie A iniziato nella giornata di sabato.

Dopo i primi 45 minuti di gioco è la squadra granata, allenata da Juric, ad essere in vantaggio. Per ora, a decidere il risultato, è Sanabria che poco dopo la mezz’ora del primo tempo ha siglato la rete dell’1 a 0 per il Torino.

Oltre a gol non c’è molto da aggiungere. Le due squadre continueranno a contendersi i tre punti nel secondo tempo.

Comments

comments