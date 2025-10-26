Serie A

Serie A: Sassuolo-Roma 0-1. Giallorossi in testa con il Napoli. Pari tra Verona e Cagliari

La Roma di Gasperini vince con il Sassuolo in trasferta e raggiunge il Napoli in vetta a 18 punti

Decisivo il 1° gol in campionato di Dybala nel primo tempo.

Nell’altro match Verona-Cagliari 2-2

 

