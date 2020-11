Al Mapei Stadium si sta giocando il primo anticipo di questa settima giornata di Serie A: Sassuolo-Udinese. Si è concluso il primo tempo.

Un primo tempo che non ha visto particolari emozioni; le due squadre, infatti, non hanno trovato la via del gol ed il risultato è fermo sullo 0 a 0.

Sassuolo – Udinese 0 – 0

Comments

comments